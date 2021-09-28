В метро Киева уничтожают старинную плитку во время ремонтов: появилось объяснение

В метро Киева при проведении капитальных ремонтов на станциях демонтируют старинную плитку, а вместо нее кладут обычную. Сейчас такие роботы проводят на станциях: "Черниговская", "Ипподром", "Площадь Льва Толстого", "Дорогожичи", "Житомирская" и "Контрактовая площадь".

В пресс-службе столичного метрополитена объяснили, почему аутентичную плитку убирают и как собираются увековечить старинную плитку для истории. Об этом говорится в сообщении на Facebook.

На изменение плитки в метрополитене обратили внимание жители города. Многим не понравилось, что вместо аутентичной плитки стали ставить обычную.

"На Контрактовой сбивают аутентичную плитку и кладут обыкновенную", - написал Клим Братковский на своей странице в Facebook и разместил фото.

Фото: facebook.com/Клим Братковский

Как отметили в метрополитене, плановый капитальный ремонт сейчас идет на шести станциях. В том числе и на "Контрактовой площади". Кроме шпатлевки, побелки, ремонта лестниц и перекладывания гранитного полотна, мастера также меняют и плитку.

"В некоторых местах, как, например, в переходе станции "Контрактовая площадь", проводится замена старой плитки. Она больше не производится и довольно сильно повреждена за 45 лет эксплуатации", - объяснили в метрополитене.

Места с такой плиткой есть не только в метро – керамика или мозаика присутствует на стенах заводов, школ, поликлиник и институтов. Охранных статусов у таких объектов нет, и поэтому их ремонтируют по общим нормам.

В метрополитене добавили, что для истории будут сделаны небольшие квадраты на каждой станции из старой аутентичной плитки.

"На территории наших станций мы решили оставлять небольшие квадраты для истории метрополитена. Позже рядом будут размещены таблички с кратким описанием и авторами образцов", - сообщила заместитель начальника метрополитена Наталка Макогон.