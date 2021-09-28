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У метро Києва знищують старовинну плитку під час ремонтів: з'явилося пояснення

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Києва, Вівторок 28 вересня 2021 15:16
У метро Києва знищують старовинну плитку під час ремонтів: з'явилося пояснення У метро Києва знищують старовинну плитку на стінах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У метро Києва при проведенні капітальних ремонтів на станціях демонтують старовинну плитку, а замість неї кладуть звичайну. Зараз такі роботи проводять на станціях: "Чернігівська", "Іподром", "Площа Льва Толстого", "Дорогожичі", "Житомирська" і "Контрактова площа".

У пресслужбі столичного метрополітену пояснили, чому автентичну плитку прибирають і як збираються увічнити старовинну плитку для історії. Про це йдеться в повідомленні на Facebook.

На зміну плитки в метрополітені звернули увагу жителі міста. Багатьом не сподобалося, що замість автентичної плитки стали ставити звичайну.

"На Контрактовій збивають автентичну плитку і кладуть звичайну", - написав Клим Братковський на своїй сторінці в Facebook і розмістив фото.

У метро Києва знищують старовинну плитку під час ремонтів: з'явилося поясненняУ метро Києва знищують старовинну плитку під час ремонтів: з'явилося пояснення

Фото: facebook.com/Клим Братковський

Як зазначили в метрополітені, плановий капітальний ремонт зараз йде на шести станціях. У тому числі й на "Контрактовій площі". Крім шпаклівки, побілки, ремонту сходів і перекладання гранітного полотна, майстри також змінюють і плитку.

"У деяких місцях, як, наприклад, в переході станції "Контрактова площа", проводиться заміна старої плитки. Вона більше не виробляється і досить сильно пошкоджена за 45 років експлуатації", - пояснили в метрополітені.

Місця з такою плиткою є не тільки в метро – кераміка або мозаїка присутня на стінах заводів, шкіл, поліклінік та інститутів. Охоронних статусів у таких об'єктів немає, і тому їх ремонтують за загальними нормами.

У метрополітені додали, що для історії будуть зроблені невеликі квадрати на кожній станції зі старої автентичної плитки.

"На території наших станцій ми вирішили залишати невеликі квадрати для історії метрополітену. Пізніше поруч будуть розміщені таблички з коротким описом і авторами зразків", - повідомила заступник начальника метрополітену Наталка Макогон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у метро Києва чоловік вирішив влаштувати собі туалет.

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