В метро Киева мужчина решил устроить туалет: "с кем по-пьяни не бывает"
В метро Киева мужчина решил устроить туалет. Он справил нужду прямо на станции "Льва Толстого".
Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.
В паблике отметили, что проблема туалетов в метро - далеко не новость. В Японии, ЕС, Англии и даже в Азербайджанском метрополитене с этой проблемой люди даже не знакомы.
А в Киеве вход в санузел возможен только для работников метрополитена, для пассажиров он недоступен. В подземке говорят, что это сделано, чтобы в туалет не подложили взрывное устройство.
"Может вышесказанное оправдать людей, которые справляют нужду прямо в многолюдном переходе?" - спросили в Telegram- канале.
В комментариях украинцы отметили, что, возможно, у человека проблемы со здоровьем. Некоторые написали, что все равно такому поступку нет оправдания.
- А почему бы не навалить кучу посреди Крещатика и сослаться на проблемы со здоровьем?
- Мы все платим налоги, но, только платные туалеты могут спасти их от разрешения.
- Наши люди еще не готовы к такому и будут вандалить по самое не могу.
- С кем по-пьяни не бывает.
- Будете в його роках, дай бог, щоб у вас все було добре. Я даного персонажа не виправдовую.
Как мы ранее писали, в столичной подземке мужчина достал газовый примус и жарил сосиску.