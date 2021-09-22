В метро Киева мужчина решил устроить туалет: "с кем по-пьяни не бывает"

В метро Киева мужчина решил устроить туалет. Он справил нужду прямо на станции "Льва Толстого".

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

В паблике отметили, что проблема туалетов в метро - далеко не новость. В Японии, ЕС, Англии и даже в Азербайджанском метрополитене с этой проблемой люди даже не знакомы.

А в Киеве вход в санузел возможен только для работников метрополитена, для пассажиров он недоступен. В подземке говорят, что это сделано, чтобы в туалет не подложили взрывное устройство.

"Может вышесказанное оправдать людей, которые справляют нужду прямо в многолюдном переходе?" - спросили в Telegram- канале.

В комментариях украинцы отметили, что, возможно, у человека проблемы со здоровьем. Некоторые написали, что все равно такому поступку нет оправдания.