В Киеве возобновили полноценное движение по красной ветке метро
Фото: в Киеве возобновили полноценное движение по красной ветке метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Сегодня, 12 мая, в столичном метро было временно ограничено движение на станциях "Днепр" и "Гидропарк". Красная ветка была восстановлена полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
В КГГА отмечают:
- метро работает для перевозок с 6:30 до 20:00;
- во время воздушной тревоги движение по наземному участку на "красной" линии полностью приостанавливают, а поезда на "Зеленой" - не курсируют через Южный мост.
Причины ограничения движения красной веткой пока неизвестны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве завершилось голосование по поводу переименований станций метро.
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