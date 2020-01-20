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В метро Киева творится настоящий апокалипсис: появилось видео

STYLERПроисшествия    20.01.2020 - 09:51
В метро Киева творится настоящий апокалипсис: появилось видео
В метро Киева случилось ЧП (фото: РБК-Украина)

Метро Киева прекратило движение на ключевом направлении

В метро Киева утро понедельника, 20 января, началось остановкой движения на "красной ветке". Поезда перестали пребывать на две последние станции "Святошинско-Броварской" линии, из-за чего на платформах и подходам к ним творился настоящий апокалипсис. В сети появилось видео.

Отметим, что движение было прекращено на двух последних станциях линии - "Житомирская" и "Академгородок".

На опубликованной записи с "Академгородка" видно, что несколько сотен людей в час пик пытаются добраться на работу, ожидая, когда движение Киевского метрополитена будет восстановлено.

Пассажирам объявили, что движение возобновится до 10:00, и посоветовали воспользоваться другими видами транспорта. Но большинство людей продолжило стоять в ожидании поездов.

"Киев. Метро Академгородок, 20.01.2020", - подписано видео.

Киев. Метро Академгородок, 20.01.2020.

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 19 січня 2020 р.

В метро Киева случилось ЧП (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что движение на линии было восстановлено в 9:20. А официальной причиной стали технические неисправности на путях.

Пассажиры в комментариях вспоминают времена, когда на конечной станции "красной ветки" было пусто и сравнивают столпотворение с концертом Газманова.

  • А на "Академ" много кто едет с Бучи, Ирпеня. Бросают там машины и едут на метро на работу,
  • Удачное утро понедельника,
  • На концерт Газманова,
  • Помните, как когда-то было пусто на "Святошино" и ты садился в пустой вагон...

В метро Киева творится настоящий апокалипсис: появилось видео

Скрин комментариев

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