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ЧП в метро Киева: неадекват пытался устроить поножовщину (видео)

STYLERПроисшествия    10.01.2020 - 23:10
ЧП в метро Киева: неадекват пытался устроить поножовщину (видео)
В метро Киева пассажиры задержали мужчину с ножом (коллаж: РБК-Украина)

В Киевском метрополитене драка едва не закончилась поножовщиной

В метро Киева в пятницу, 10 января, случилось чрезвычайное происшествие. Около 14:20 на станции "Дворец Спорта" словесная перепалка между двумя мужчинами переросла в драку, которая могла закончиться поножовщиной. Видео в сети Facebook опубликовал ресурс Киев Оперативный.

Сообщается, что во время кулачной потасовки один из участников конфликта решил, что "заточка" - более убедительный аргумент.

К счастью, в драку вовремя вмешались другие пассажиры, которые "скрутили" неадеквата с холодным оружием. Позже подоспела и полиция метрополитена, надевшая на мужчину наручники.

Сегодня, среди «белого дня», примерно в 14:20 на станции метро Дворец Спорта между двумя мужчина завязалась драка. Что именно мужики не поделили непонятно, но один из них (мурчащий) решил, что вопрос надо решать так, как он привык - с помощью заточки. К счастью, успели вовремя скрутить.

Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 10 січня 2020 р.

В метро Киева пассажиры задержали мужчину с ножом (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях пишут, что по улицам Киева стало опасно ходить, благодаря парней за своевременное вмешательство.

  • Кто знает, где можно купит винтовку, потому что стремно ходить уже вообще?
  • Палец можно смело ломать.
  • Хорошо, что еще есть пацаны, которые могут вмешаться и препятствовать угрозе жизни.
  • И домой, в тюрму!

Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис

ЧП в метро Киева: неадекват пытался устроить поножовщину (видео)

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