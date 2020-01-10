ЧП в метро Киева: неадекват пытался устроить поножовщину (видео)

В Киевском метрополитене драка едва не закончилась поножовщиной
В метро Киева в пятницу, 10 января, случилось чрезвычайное происшествие. Около 14:20 на станции "Дворец Спорта" словесная перепалка между двумя мужчинами переросла в драку, которая могла закончиться поножовщиной. Видео в сети Facebook опубликовал ресурс Киев Оперативный.
Сообщается, что во время кулачной потасовки один из участников конфликта решил, что "заточка" - более убедительный аргумент.
К счастью, в драку вовремя вмешались другие пассажиры, которые "скрутили" неадеквата с холодным оружием. Позже подоспела и полиция метрополитена, надевшая на мужчину наручники.
Сегодня, среди «белого дня», примерно в 14:20 на станции метро Дворец Спорта между двумя мужчина завязалась драка. Что именно мужики не поделили непонятно, но один из них (мурчащий) решил, что вопрос надо решать так, как он привык - с помощью заточки. К счастью, успели вовремя скрутить.Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 10 січня 2020 р.
В метро Киева пассажиры задержали мужчину с ножом (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети в комментариях пишут, что по улицам Киева стало опасно ходить, благодаря парней за своевременное вмешательство.
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