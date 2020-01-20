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У метро Києва твориться справжній апокаліпсис: з'явилося відео

STYLERПодії    20.01.2020 - 09:51
У метро Києва твориться справжній апокаліпсис: з'явилося відео
У метро Києва сталася НП (фото: РБК-Україна)

Метро Києва припинило рух на ключовому напрямі

У метро Києва ранок понеділка, 20 січня, розпочався зупинкою руху на "червоній гілці". Потяги перестали перебувати на дві останні станції "Святошинсько-Броварської лінії, через що на платформах і підходах до них творився справжній апокаліпсис. У мережі з'явилося відео.

Зазначимо, що рух було припинено на двох останніх станціях лінії - "Житомирська" і "Академмістечко".

На опублікованому записі з "Академмістечка" видно, що кілька сотень людей в годину пік намагаються дістатися на роботу, чекаючи, коли рух Київського метрополітену буде відновлено.

Пасажирам оголосили, що рух відновиться до 10:00, і порадили скористатися іншими видами транспорту. Але більшість людей продовжило стояти в очікуванні поїздів.

"Київ. Метро Академмістечко, 20.01.2020", - підписане відео.

Київ. Метро Академмістечко, 20.01.2020.

Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 19 січня 2020 р.

В метро Києва сталася НП (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Варто відзначити, що рух на лінії було відновлено о 9:20. А офіційною причиною стали технічні несправності на шляхах.

Пасажири в коментарях згадують часи, коли на кінцевій станції "червоної гілки" було порожньо і порівнюють стовпотворіння з концертом Газманова.

  • А на "Академ" багато хто їде з Бучі, Ірпеня. Кидають там машини і їдуть на метро на роботу,
  • Вдалий ранок понеділка,
  • На концерт Газманова,
  • Пам'ятаєте, як колись було порожньо на "Святошино" і ти сідав у порожній вагон...

У метро Києва твориться справжній апокаліпсис: з'явилося відео

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