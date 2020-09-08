В метро Киева страшный коллапс: все сломалось, люди в панике

В метро Киева произошел коллапс (коллаж: РБК-Украина)

В метро Киева все сломалось утром 8 сентября

В метро Киева произошел страшный коллапс утром 8 сентября. В подземке не работала пропускная система. Пассажиры не могли доехать на работу, не понимали что происходит, а возле турникетов выстраивались очереди.

Так, согласно сообщению Telegram-канала dtp.kiev.ua, утром не работал e-Билет и нет связи с банком для оплаты с помощью NFC.

"По громкоговорителю людей призывают воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами. У касс и терминалов выстроились огромные очереди", - сказано в сообщении.

Коллапс в метро Киева (фото: dtp.kiev.ua)

Пассажиры, которые оказались сегодня в такой ситуации, рассказали Telegram-каналу Киев Сейчас, что пассажиров в итоге начали пускать бесплатно.

Коллапс в метро Киева (видео: YouTube)

"Сегодня в подземке не работает ничего, QR-код и банковские карты долой. Людей в итоге бесплатно пустили в метро", - говорится в сообщении.

На видео ниже показана очередь на станции метро "Черниговская".

Коллапс в метро Черниговская (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что в Киеве построят пять новых станций в рамках проекта метро на Троещину.

Также сообщалось, что метро на Виноградарь будет с "изюминкой". На крыше будет газон, а внутри - стеклянные панели.