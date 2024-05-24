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У метро Києва стався великий збій: відео величезних черг

У метро Києва - величезні черги (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Українці повідомляють у соціальних мережах, що у Київському метрополітені стався якийсь "збій" і на станціях "перестали працювати турнікети".

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам переглянути кадри з київської "підземки", опубліковані користувачами соцмереж, а також дізнатися про причини такої ситуації.

Що пишуть про проблему у соцмережах

"НЕ працюють турнікети у метро. Оплата картою не працює чи зависає, а люди все більше скупчуються в намаганні потрапити в метро", - повідомили у Telegram-каналі "Доброго вечора, ми з Києва".

На відеокадрах видно, що у дописі йдеться про станцію метро "Либідська".

"ЗБІЙ в роботі турнікетів у київському метро. При оплаті карткою система глючить і не пропускає. Через неполадки на станціях спостерігаються величезні черги", - підтвердили у Telegram-каналі "Труха. Київ".

Причини проблеми та її усунення

У прес-службі КМДА повідомили, що "на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою".

Наголошується, що фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі. 

Водночас усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі

Уточнюється, що сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
  • паперовим qr-квитком

"КП "Київський метрополітен" перепрошує за тимчасові незручності. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково", - підсумували у КМДА.

Допис КМДА у Telegram (скріншот: t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира, а також що відомо про інцидент.

Читайте також, чи справді пенсіонери можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно й від чого це залежить.

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