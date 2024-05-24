В метро Киева произошел большой сбой: видео огромных очередей

Украинцы сообщают в социальных сетях, что в Киевском метрополитене произошел некий "сбой" и на станциях "перестали работать турникеты".
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам просмотреть кадры из киевской "подземки", опубликованные пользователями соцсетей, а также узнать о причинах такой ситуации.
"НЕ работают турникеты в метро. Оплата картой не работает или зависает, а люди все больше скапливаются в попытке попасть в метро", - сообщили в Telegram-канале "Доброго вечора, ми з Києва".
На видеокадрах видно, что в сообщении говорится о станции метро "Лыбидская".
"СБОЙ в работе турникетов в киевском метро. При оплате картой система глючит и не пропускает. Из-за неполадок на станциях наблюдаются огромные очереди", - подтвердили в Telegram-канале "Труха. Київ".
В пресс-службе КГГА сообщили, что "на турникетах станций метро по техническим причинам временно недоступна оплата проезда банковской картой".
Отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением работы платежной системы в обычном режиме.
В то же время, все другие виды оплаты проезда работают в обычном режиме.
Уточняется, что оплатить проезд можно:
"КП "Киевский метрополитен" просит прощения за временные неудобства. О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно", - подытожили в КГГА.
Пост КГГА в Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
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