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В метро Киева произошел большой сбой: видео огромных очередей

В метро Киева - огромные очереди (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Украинцы сообщают в социальных сетях, что в Киевском метрополитене произошел некий "сбой" и на станциях "перестали работать турникеты".

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам просмотреть кадры из киевской "подземки", опубликованные пользователями соцсетей, а также узнать о причинах такой ситуации.

Что пишут о проблеме в соцсетях

"НЕ работают турникеты в метро. Оплата картой не работает или зависает, а люди все больше скапливаются в попытке попасть в метро", - сообщили в Telegram-канале "Доброго вечора, ми з Києва".

На видеокадрах видно, что в сообщении говорится о станции метро "Лыбидская".

"СБОЙ в работе турникетов в киевском метро. При оплате картой система глючит и не пропускает. Из-за неполадок на станциях наблюдаются огромные очереди", - подтвердили в Telegram-канале "Труха. Київ".

Причины проблемы и ее устранение

В пресс-службе КГГА сообщили, что "на турникетах станций метро по техническим причинам временно недоступна оплата проезда банковской картой".

Отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением работы платежной системы в обычном режиме.

В то же время, все другие виды оплаты проезда работают в обычном режиме.

Уточняется, что оплатить проезд можно:

  • транспортной картой
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Київ Цифровий"
  • бумажным qr-билетом

"КП "Киевский метрополитен" просит прощения за временные неудобства. О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно", - подытожили в КГГА.

Пост КГГА в Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира, а также что известно об инциденте.

Читайте также, действительно ли пенсионеры могут ездить в общественном транспорте бесплатно и от чего это зависит.

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