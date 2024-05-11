Чи справді пенсіонери можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно: пояснення
Пенсіонери в Україні мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Але є винятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
В Україні проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів безкоштовний. Це стосується міського пасажирського транспорту загального користування. Також люди похилого віку можуть безкоштовно їздити у приміських маршрутах (наприклад, електричках).
Проте це правило не поширюється на метро та таксі.
Для того, щоб проїзд був безкоштовним, пенсіонерам потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, середній розмір пенсій в Україні станом на квітень становить близько 5700 гривень. В Україні загалом зареєстровано майже 362 тисячі пенсіонерів.
Раніше РБК-Україна розповідало, в яких областях України найвищі та найменші пенсії.
Також ми пояснювали, як можна оформити пенсію, не виходячи з дому.
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