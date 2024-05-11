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Чи справді пенсіонери можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно: пояснення

Україна, Субота 11 травня 2024 23:06
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Чи справді пенсіонери можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно: пояснення Фото: пенсіонери в Україні можуть їздити безкоштовно у громадському транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Пенсіонери в Україні мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Але є винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

В Україні проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів безкоштовний. Це стосується міського пасажирського транспорту загального користування. Також люди похилого віку можуть безкоштовно їздити у приміських маршрутах (наприклад, електричках).

Проте це правило не поширюється на метро та таксі.

Для того, щоб проїзд був безкоштовним, пенсіонерам потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсій в Україні станом на квітень становить близько 5700 гривень. В Україні загалом зареєстровано майже 362 тисячі пенсіонерів.

Раніше РБК-Україна розповідало, в яких областях України найвищі та найменші пенсії.

Також ми пояснювали, як можна оформити пенсію, не виходячи з дому.

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