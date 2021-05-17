UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В метро Киева случилось серьезное ЧП: перекрыты станции

Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева днем, 17 мая, случилось чрезвычайное происшествие. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд, после чего движение "подземки" экстренно остановили.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медиков и правоохранителей", - говорится в сообщении.

Работа поездов на станции была остановлена в связи со случившимся. Теперь они курсируют по измененному графику.

"Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - добавили в метрополитене.

При этом станция "Арсенальная" временно закрыта для входа пассажиров.

Фото: В метро Киева произошло ЧП (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Поезда по красной линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции метро "Лесная".

Кроме "Арсенальной", "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" также закрыты для пассажиров.

Пострадавшему оказали помощь спасатели

Обновление: В ГСЧС сообщили, что на пути упал мужчина. Спасателям удалось деблокировать его из-под поезда.

"Событие произошло 17 мая на станции метро "Арсенальная" около 12:45. Спасатели, прибывшие на место, освободили мужчину, зафиксировали на носилках и передали медикам. Сейчас станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в метро Киева рассказали о важном нововведении, которое может коснуться каждого пассажира.

Также сообщалось, что проезд в Киевском метрополитене может скоро подорожать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины метро