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Метро Киева сделало важное заявление для пассажиров: правила проезда изменятся

Автор: Людмила Жукова

Метро Киева сделало очень важное напоминание для пассажиров. Поездки на зеленых бесконтактных картах нужно использовать до 31 марта, иначе они "сгорят".

Об этом сообщили на странице в Facebook киевского метрополитена.

Дело в том, что с 1 апреля использование этих карточек прекращается. Их заменят Kyiv Smart Card.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:
• Kyiv Smart Card
• Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы
• мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).
• разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее и поездками со скидкой.

К слову, транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Где можно купить Kyiv Smart Card

  • в кассах метрополитена;
  • в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

Пополнить Kyiv Smart Card можно:
• в приложении Киев Цифровой.
• в кассах метрополитена;
• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

С 31 марта зеленая бесконтактная карточка в метро работать не будет

Как мы писали ранее, в метро Киева появятся необычные вагоны.

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