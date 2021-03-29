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Метро Києва зробило важливу заяву для пасажирів: правила проїзду зміняться

Автор: Людмила Жукова

Метро Києва зробило дуже важливе нагадування для пасажирів. Поїздки на зелених безконтактних картах потрібно використовувати до 31 березня, інакше вони "згорять".

Про це повідомили на сторінці у Facebook київського метрополітену.

Справа в тому, що з 1 квітня використання цих карток припиняється. Їх замінять Kyiv Smart Card.

Оплатити проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:
• Kyiv Smart Card
• Безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи
• мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).
• разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Для того, щоб скористатися електронним квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card з можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

До речі, транспортна карта Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз і економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Де можна купити Kyiv Smart Card

  • у касах метрополітену;
  • в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

Поповнити Kyiv Smart Card можна:
• у додатку Київ Цифровий.
• у касах метрополітену;
• в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

З 31 березня зелена безконтактна картка в метро працювати не буде

Як ми писали раніше, в метро Києва з'являться незвичайні вагони.

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Новини України Київметро
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