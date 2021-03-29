Метро Києва зробило важливу заяву для пасажирів: правила проїзду зміняться

Метро Києва зробило дуже важливе нагадування для пасажирів. Поїздки на зелених безконтактних картах потрібно використовувати до 31 березня, інакше вони "згорять".
Про це повідомили на сторінці у Facebook київського метрополітену.
Справа в тому, що з 1 квітня використання цих карток припиняється. Їх замінять Kyiv Smart Card.
Оплатити проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:
• Kyiv Smart Card
• Безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи
• мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).
• разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
Для того, щоб скористатися електронним квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card з можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.
До речі, транспортна карта Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз і економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.
Поповнити Kyiv Smart Card можна:
• у додатку Київ Цифровий.
• у касах метрополітену;
• в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;
Як ми писали раніше, в метро Києва з'являться незвичайні вагони.