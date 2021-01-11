В метро Киева сделали заявление о работе во время локдауна: все детали

В Украине с 8 января начал действовать ужесточенный карантин. Продлится он до 25 января. В этот период возможны ограничения в работе нескольких станций метрополитена.

Как рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в комментарии для издания "Наш Киев", закрытие отдельных станций не планируется. Могут быть введены ограничения на вход на некоторых станциях – будут уменьшать открытые двери вестибюля и вместо трех оставят только две двери.

По словам Макогон, такая мера поможет избежать скопления людей на платформах метрополитена.

"Меры позволяют постепенно принимать пассажиропоток", - пояснила замначальника подземки.

Какие именно станции будут ограничены на вход – будут решать в метрополитене. Это зависит от загруженности той или иной станции в конкретный момент. Контроль за тем, чтобы на входах в метрополитен не было столпотворений, возложили на работников станций.

Наталка Макогон отметила, что в таком ограниченном режиме нет ничего нового и таким образом метрополитен контролирует пассажиропоток в течении всего последнего года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как работает городской транспорт в Украине в условиях жесткого карантина.

А также мы рассказывали о том, что происходит во время зимнего локдауна с метро и катками в Киеве.