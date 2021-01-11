Январский локдаун: как работает городской транспорт

Фото: карантин в Украине (УНИАН)

Локдаун в Украине начался 8 января и продлится до 24 января включительно. На этот период по всей стране установлены дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Подробнее о том, какие ограничения вводятся для общественного транспорта - в материале РБК-Украина.

В том, что касается транспорта, центральные власти не настаивали на ограничении автомобильного, автобусного, железнодорожного, авиационного сообщения внутри страны. Общее требование одно: транспорт продолжит работать в режиме ограничений "оранжевой зоны", что предполагает обязательное использование масок. Помимо этого, число пассажиров в салонах транспортных средств не должно превышать количество мест для сидения.

Однако городские власти могут по собственному решению изменить интервалы движения коммунального транспорта или сократить число единиц техники на маршрутах.

Киев

Власти Киева уже призвали жителей не пользоваться транспортом без крайней необходимости. В столице могут ограничить вход для пассажиров на станциях метро, чтобы избежать скопления людей на платформах и в вагонах подземки. О таких изменениях обещают сообщать через звуковые сообщения на станциях метро.

Харьков

В Харькове полиция будет контролировать ношение масок в общественном транспорте. Однако секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов предложил водителям общественного транспорта снабжать маской пассажиров в случае необходимости.

Одесса

В Одессе в период карантинных ограничений занялись информированием пассажиров с ограниченными возможностями. Местные ресурсы опубликовали расписание автобусов, приспособленных для перевозки таких жителей.

Днепр

В Днепровском горсовете обещают не допустить остановки транспорта и оперативно реагировать на ситуацию. Об этом рассказал заместитель начальника управления транспорта Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра Игорь Швецов.

По его словам, все карантинные требования и меры во всех видах городского транспорта в Днепре будут соблюдаться. Перевозка пассажиров во всех видах транспорта будет осуществляться только на сидячих местах и при обязательном наличии масок. Все водители электротранспорта и автобусов перед выходом на линии будут проходить температурный скрининг и медосмотр. Весь транспорт ежедневно будет проходить санобработку.

Кроме того, городские власти Днепра планируют собрать информацию о реальном пассажиропотоке в Днепре и, исходя из этого определять, сколько транспорта и на каких маршрутах будет необходимо.

Херсон

В Херсоне планируют также обновить правила работы общественного транспорта во время карантина. Причем речь идет о предоставлении льгот пассажирам, которые имеют на них право. Соответствующий проект решения обнародован на сайте горсовета.

Ранее исполком временно приостановил предоставление льгот на проезд на период действия карантина. Новая каденция пыталась отменить решение комитета, но для этого не хватило голосов в сессионном зале.

Если льготы вернут, то действовать они будут в период времени до 07:00, с 10:00 до 15:00 и после 19:00 ежедневно, кроме выходных дней.

Хмельницкий

В Хмельницком городские власти пока не сообщили об изменениях в работе коммунального транспорта, однако 11 января движение перекроют на одной из улиц города - Черновола - там будут проводить санитарную обрезку деревьев.

"С 9.00 до 16.00 коммунальное предприятие по зеленому строительству и благоустройству города будет выполнять работы по омоложению деревьев на улице Черновола, на участке от улицы Красовского к Трудовой)", - сказано в сообщении на сайте горсовета. Движение авто ограничат, а местных жителей просят не оставлять авто на участке дороги, чтобы не мешать работе коммунальной технике.

Львов

Во Львове также ограничат движение по одной улице - Пасичной. Там будут ремонтировать водопроводную систему, в связи с чем с 8.00 11 января и до 20.00 13 января движение транспорта ограничат.

В целом, во Львове уже решили, что вводить некомфортные транспортные ограничения для жителей во время локдауна не станут: транспорт будет работать по обычному графику, сокращать единицы техники на маршрутах не планируют. Однако полиция в городе будет работать в усиленном режиме.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что после новогодних праздников ожидается рост случаев коронавируса. Именно с этим в ведомстве связывают необходимость введения локдауна. Кроме того, Степанов отметил, что именно на период жестких ограничений выпадает инкубационный период заразившихся на праздники.