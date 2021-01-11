У метро Києва зробили заяву про роботу під час локдауну: усі деталі

В Україні з 8 січня почав діяти більш жорсткий карантин. Триватиме він до 25 січня. У цей період можливі обмеження в роботі декількох станцій метрополітену.

Як розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон у коментарі для видання "Наш Київ", закриття окремих станцій не планується. Можуть бути введені обмеження на вхід на деяких станціях – будуть зменшувати відкриті двері вестибюля і замість трьох залишать тільки дві двері.

За словами Макогон, така міра допоможе уникнути скупчення людей на платформах метрополітену.

"Заходи дозволяють поступово приймати пасажиропотік", - пояснила заступник начальника підземки.

Які саме станції будуть обмежені на вхід – будуть вирішувати в метрополітені. Це залежить від завантаженості тієї чи іншої станції в конкретний момент. Контроль за тим, щоб на входах в метрополітен не було натовпу, поклали на працівників станцій.

Наталка Макогон зазначила, що в такому обмеженому режимі немає нічого нового і таким чином метрополітен контролює пасажиропотік протягом усього останнього року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як працює міський транспорт в Україні в умовах жорсткого карантину.

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