ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У метро Києва зробили заяву про роботу під час локдауну: усі деталі

Автор: Анна Шиканова

В Україні з 8 січня почав діяти більш жорсткий карантин. Триватиме він до 25 січня. У цей період можливі обмеження в роботі декількох станцій метрополітену.

Як розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон у коментарі для видання "Наш Київ", закриття окремих станцій не планується. Можуть бути введені обмеження на вхід на деяких станціях – будуть зменшувати відкриті двері вестибюля і замість трьох залишать тільки дві двері.

За словами Макогон, така міра допоможе уникнути скупчення людей на платформах метрополітену.

"Заходи дозволяють поступово приймати пасажиропотік", - пояснила заступник начальника підземки.

Популярні новини

Які саме станції будуть обмежені на вхід – будуть вирішувати в метрополітені. Це залежить від завантаженості тієї чи іншої станції в конкретний момент. Контроль за тим, щоб на входах в метрополітен не було натовпу, поклали на працівників станцій.

Наталка Макогон зазначила, що в такому обмеженому режимі немає нічого нового і таким чином метрополітен контролює пасажиропотік протягом усього останнього року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як працює міський транспорт в Україні в умовах жорсткого карантину.

А також ми розповідали про те, що відбувається під час зимового локдауну з метро і ковзанками в Києві.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївметроЛокдаун