У метро Києва зробили важливу заяву після продовження жорсткого локдауну

Після продовження жорсткого локдауну в Києві до 30 квітня з'явилася заява "Київського метрополітену". Підземка продовжить роботу, але з суворими обмеженнями - вхід тільки за спеціальними перепустками і дотримання масочного режиму.

Про це розповіли в прес-службі КП "Київський метрополітен".

"Весь громадський транспорт, і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

При цьому інтервал руху поїздів в годину пік через зменшення пасажиропотоку змінили нещодавно з 1 хвилини 30 секунд до 2 хвилин.

В підземці обіцяють аналізувати кількість пасажирів і, відповідно, підлаштовувати за нього графік.

Які ще обмеження продовжать до 30 квітня включно

Весь громадський транспорт, і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками.

Школи і дитячі сади залишаться закритими.

Заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос або доставку.

Продуктові ярмарки проводити заборонено.

Віталій Кличко під час сьогоднішнього брифінгу також закликав правоохоронців уважніше контролювати дотримання протиепідеміологічних правил.