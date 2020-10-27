В метро Киева сделали важное объявление: будут ограничения

В Киевском метрополитене заявили про возможные изменения в работе
В метро Киева сделали важное объявление, касающееся работы подземки. Так, сегодня, 27 октября, вероятны ограничения работы транспорта. Связаны корректировки с футбольным матчем, что состоится вечером на НСК "Олимпийский".
Такое заявление сделала пресс-служба Киевского метрополитена.
В 19:55 на "Олимпийском" начнется проведение матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Милан).
Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская".
После окончания состязания для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций:
"Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций. Извините за возможные временные неудобства!" - добавили в пресс-службе метрополитена.
Ранее мы писали, что в пресс-службе Киевского метрополитена сделали важное заявление, касающееся пандемии.
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