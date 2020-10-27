ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В метро Киева сделали важное объявление: будут ограничения

Автор: Светлана Мащенко

В Киевском метрополитене заявили про возможные изменения в работе

В метро Киева сделали важное объявление, касающееся работы подземки. Так, сегодня, 27 октября, вероятны ограничения работы транспорта. Связаны корректировки с футбольным матчем, что состоится вечером на НСК "Олимпийский".

Такое заявление сделала пресс-служба Киевского метрополитена.

В 19:55 на "Олимпийском" начнется проведение матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Милан).

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская".

Самые читаемые новости

После окончания состязания для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций:

  • "Дворец спорта"
  • "Олимпийская"
  • "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций. Извините за возможные временные неудобства!" - добавили в пресс-службе метрополитена.

Ранее мы писали, что в пресс-службе Киевского метрополитена сделали важное заявление, касающееся пандемии.

Также сообщалось, что в метро Киева вновь отожгла пассажирка, которая любит исполнять не очень пристойные танцы. Мы собрали подборку главных "достижений" девушки.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины метро