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У метро Києва зробили важливе оголошення: будуть обмеження

Автор: Світлана Мащенко

У Київському метрополітені заявили про можливі зміни в роботі

В метро Києва зробили важливе оголошення щодо роботи підземки. Так, сьогодні, 27 жовтня, можливі обмеження роботи транспорту. Пов'язані коригування з футбольним матчем, що відбудеться ввечері на НСК "Олімпійський".

Таку заяву зробила пресслужба Київського метрополітену.

О 19:55 на "Олімпійському" почнеться проведення матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Інтер" (Мілан).

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська".

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Після закінчення змагання для забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій:

  • "Палац спорту"
  • "Олімпійська"
  • "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Вибачте за можливі тимчасові незручності!" - додали в пресслужбі метрополітену.

Раніше ми писали, що у пресслужбі Київського метрополітену зробили важливу заяву, що стосується пандемії.

Також повідомлялося, що у метро Києва знову відіжгла пасажирка, яка любить виконувати не дуже пристойні танці. Ми зібрали добірку головних досягнень дівчини.

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