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В метро Киева после сбоя пассажирам вернут деньги за проезд: что для этого нужно

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Киев, Четверг 24 июня 2021 19:16
В метро Киева после сбоя пассажирам вернут деньги за проезд: что для этого нужно Фото: в метро Киева снова можно оплачивать проезд карточками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в метро произошел сбой работы системы оплаты проезда банковскими картами и мобильными приложениями, и через несколько часов технические проблемы устранили, возобновив прием бесконтактной оплаты. В подземке пообещали пассажирам компенсацию.

Об этом 24 июня передали в КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Так, перед этим люди не могли попасть в метро, так как оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay внезапно перестала работать.

Пассажирам приходилось или пользоваться электронным билетом, или покупать в автоматах разовый qr-билет.

Около половины шестого дня технические неисправности были устранены, и все снова заработало.

В метрополитене принесли киевлянам и гостям столицы извинения, и объяснили, как можно получить компенсацию за вынужденные дополнительные траты для проезда.

Для этого просят перейти по ссылке https://cutt.ly/qn5RHBQ и заполнить форму для проверки транзакции.

"Просим предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возврате средств", - добавили в столичной подземке.

В обращении должны быть указаны ФИО, место жительства гражданина, телефон, электронная почта, а также изложена суть затронутого вопроса.

В метро Киева после сбоя пассажирам вернут деньги за проезд: что для этого нужно

Как получить компенсацию после сбоя системы оплаты в метро Киева (фото: скрин docs.google.com/forms)

Напомним, недавно киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро, и когда поднимутся цены.

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Киев Компенсация проезд
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