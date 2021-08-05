В метро Киева прямо в час пик закрыли переход между узловыми станциями (фото)

"Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров. Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку. О возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - говорится на странице подземки.

В метро Киева обнаружили подозрительный предмет (фото: t.me/KyivOperativ)

Сейчас в метро на месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа.

Переход открыли через 30 минут

После того, как пересадочный узел был проверен соответствующими службами и взрывоопасных предметов не обнаружили, станции заработали в обычном режиме. На это понадобилось около 30 минут.

Добавим, что в утренние и вечерние часы пик в течение многих лет существует ситуация не комфортного прохода пассажиров с "Театральной" на "Золотые ворота" утром и вечером. Утром время перехода со станции на станцию иногда достигает 10 минут.