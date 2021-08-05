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В метро Києва прямо у час пік закрили перехід між вузловими станціями (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

У метро Києва в самісінький час пік закрили пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна", яким щодня користуються десятки тисяч пасажирів.

Це сталося після того, як у столичній підземці знайшли підозрілий предмет, що може виявитися вибуховим пристроєм, повідомляється на Facebook-сторінці "Київського метрополітену".

"Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку. Про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково", - йдеться на сторінці підземки.

У метро Києва виявили підозрілий предмет (фото: t.me/KyivOperativ)

Зараз у метро на місці події працюють співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група.

Перехід відкрили через 30 хвилин

Після того, як пересадочний вузол було перевірено відповідними службами і вибухонебезпечних предметів не виявили, станції запрацювали у звичайному режимі. На це знадобилося близько 30 хвилин.

Додамо, що в ранкові та вечірні години пік протягом багатьох років існує ситуація не комфортного проходу пасажирів з "Театральної" на "Золоті ворота" вранці та ввечері. Зранку час переходу зі станції на станцію інколи сягає 10 хвилин.

Раніше ми писали, що навколо київського метро розгорається скандал.

Нагадаємо, нещодавно в столичному метрополітені розповіли про подорожчання проїзду.

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метро