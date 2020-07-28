В метро Киева пропал свет: появилось жутковатое видео подземки в потемках

В сети появилось видео с отключением света в киевской подземке
Очевидцы показали, как выглядит киевское метро во время аварийного отключения света. Так, в один из дней на станции метро "Майдан Независимости" исчезло электричество и в переходе пассажиры подсвечивали себе дорогу мобильными телефонами.
На странице в Twitter появился видеоролик, на котором показано, как люди пробираются в темноте к станции.
"Наблюдал редкое явление - в долгом переходе на Майдане независимости исчез свет", - подписал ролик авто видео.
В метро Киева выключили свет
В метро Киева выключили свет
Украинцы в комментариях отреагировали на видеоролик, многие отметили, что зрелище - жуткое.
Как мы ранее писали, в Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, нашли еще один подозрительный чемодан.