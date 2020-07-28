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У метро Києва зникло світло: з'явилося жахливе відео підземки в пітьмі

Автор: Людмила Жукова

У мережі з'явилося відео з відключенням світла в київській підземці

Очевидці показали, як виглядає київське метро під час аварійного відключення світла. Так, в один із днів на станції метро "Майдан Незалежності" зникла електрика і в переході пасажири підсвічували собі дорогу мобільними телефонами.

На сторінці в Twitter з'явився відеоролик, на якому показано, як люди пробираються у темряві до станції.

"Спостерігав рідкісне явище - у довгому переході на Майдані незалежності зникло світло", - підписав ролик авто відео.

В метро Києва вимкнули світло

В метро Києва вимкнули світло

Українці в коментарях відреагували на відеоролик, багато хто відзначив, що видовище моторошне.

  • Я так розумію, в нашому метрополітені про чергове освітлення не чули.
  • Добре людей мало. Немає паніки, ніхто не впав.
  • Нам з телефонами тут "смішно". А як там людям в напівтемряві?
  • Моторошно.
  • Невже в метрополітені немає генератора на рахунок таких ситуацій? Хоч би на освітлення.

Як ми раніше писали, у Києві біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли ще один підозрілий чемодан.

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