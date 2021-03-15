В метро Киева произошел очередной коллапс: люди стояли даже на лестницах

"Новые турникеты, которые недавно были установлены на Почайной, просто "отлично" выполняют свою функцию - очередь образовалась еще до входа в помещение метро", - сказано в сообщении.

На метро Почайная стояли огромные очереди (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы гневно отреагировали на огромные очереди в метро, которые в последнее время постоянно происходят.