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В метро Киева произошел очередной коллапс: люди стояли даже на лестницах

Автор: Людмила Жукова

15 марта в метро Киева произошел очередной коллапс. Люди не могли попасть в метро и стояли в огромных очередях из-за новых турникетов. ЧП произошло на метро "Почайная".

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Новые турникеты, которые недавно были установлены на Почайной, просто "отлично" выполняют свою функцию - очередь образовалась еще до входа в помещение метро", - сказано в сообщении.

На метро Почайная стояли огромные очереди (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы гневно отреагировали на огромные очереди в метро, которые в последнее время постоянно происходят.

  • Диджитализация.
  • А тем временем строительство метро на Виноградарь заморожено... Наверное, просто еще не подвезли новые турникеты.
  • Так нужен же повод ввести карантин, вот и напихали этих турникетов!
  • Вже встановили з двох входів та обидва входи відкрито? чи ще поки на одному вході встановлюють, а другий закрито і всі йдуть одним входом?
  • Там одні двері відкриті, до чого тут турнікети?
  • Сработка турникетов по 5-10 секунд, это не нормально

Как мы ранее писали, в Киеве возможны ограничения в работе трех центральных станций метро.

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