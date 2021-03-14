В Киеве возможны ограничения в работе трех центральных станций метро
Сегодня, 14 марта, возможно ограничение на вход станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", что связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов).
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Игра должна начаться в 17:00. "После окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения применяются из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.
В Киевском метрополитене извинились за такие неудобства.
Напомним, с 12 по 15 марта в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту. Там будут проводиться ремонтные работы, которые будут осуществляться в направлении правого берега.
Кроме того, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.
Добавим, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.