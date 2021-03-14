В Киеве возможны ограничения в работе трех центральных станций метро

Сегодня, 14 марта, возможно ограничение на вход станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", что связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook .

Игра должна начаться в 17:00. "После окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения применяются из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.

В Киевском метрополитене извинились за такие неудобства.