У метро Києва відбувся черговий колапс: люди стояли навіть на сходах

"Нові турнікети, які нещодавно були встановлені на Почайній, просто відмінно виконують свою функцію - черга утворилася ще до входу в приміщення метро", - сказано в повідомленні.

На метро Почайна стояли величезні черги (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці гнівно відреагували на величезні черги в метро, які останнім часом постійно відбуваються.