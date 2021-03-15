У метро Києва відбувся черговий колапс: люди стояли навіть на сходах

15 березня в метро Києва відбувся черговий колапс. Люди не могли потрапити в метро і стояли у величезних чергах через нові турнікети. НП сталася на станції метро "Почайна".
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний Facebook.
"Нові турнікети, які нещодавно були встановлені на Почайній, просто відмінно виконують свою функцію - черга утворилася ще до входу в приміщення метро", - сказано в повідомленні.
В коментарях українці гнівно відреагували на величезні черги в метро, які останнім часом постійно відбуваються.
Як ми раніше писали, в Києві можливі обмеження в роботі трьох центральних станцій метро.