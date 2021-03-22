В метро Киева обратились к пассажирам с важным заявлением: "если у вас есть возможность"

В локдаун в Киеве метро будет работать . Как и весь общественный транспорт в целом. Об этом стало известно 22 марта. Но все же киевлян и гостуй города просят по возможности воздержаться от пользования наземным и подземным транспортом.

С таким обращением на своей странице в Facebook выступила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

"Если у вас есть возможность: поработать онлайн; сместить поездку на послепиковые часы; оплачивать услуги бесконтактно; отложить встречи и поездки на немножко потом... Воспользуйтесь ею!" - написала Макогон.

При этом она отметила, что в столичной подземке будет продолжаться работа по усиленной дезинфекции поездов, вестибюлей, станций и информированию о важности соблюдения карантинных мер.

Также Макогон от имени всего руководства метрополитена призывает пассажиров соблюдать масочный режим и мыть руки после улицы.

"Берегите себя и своих родных!" - обратилась она к киевлянам.