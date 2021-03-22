ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В метро Киева обратились к пассажирам с важным заявлением: "если у вас есть возможность"

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 18:13
В метро Киева обратились к пассажирам с важным заявлением: "если у вас есть возможность" В киевском метрополитене обратились к пассажирам (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

В локдаун в Киеве метро будет работать. Как и весь общественный транспорт в целом. Об этом стало известно 22 марта. Но все же киевлян и гостуй города просят по возможности воздержаться от пользования наземным и подземным транспортом.

С таким обращением на своей странице в Facebook выступила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

"Если у вас есть возможность: поработать онлайн; сместить поездку на послепиковые часы; оплачивать услуги бесконтактно; отложить встречи и поездки на немножко потом... Воспользуйтесь ею!" - написала Макогон.

При этом она отметила, что в столичной подземке будет продолжаться работа по усиленной дезинфекции поездов, вестибюлей, станций и информированию о важности соблюдения карантинных мер.

Также Макогон от имени всего руководства метрополитена призывает пассажиров соблюдать масочный режим и мыть руки после улицы.

"Берегите себя и своих родных!" - обратилась она к киевлянам.

Напомним, что столичные власти будут ограничивать доступ к метро в пиковые часы.

Добавим, что 22 марта Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев
LITE
Великий пост: что строго запрещено делать во вторую неделю
Великий пост: что строго запрещено делать во вторую неделю