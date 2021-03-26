У метро Києва з'являться незвичайні вагони: такого ще не було

В метро Києва скоро з'являться нові вагони. Такі використовують у багатьох європейських країнах і для пасажирів вони стануть приємним сюрпризом.

Що це за вагони

У київському метро з'являться вагони з наскрізним проходом. Між вагонами пасажири зможуть пересуватися, як у швидкісних поїздах Інтерсіті. Планується закупити 50 таких вагонів і першими їх побачать мешканці Виноградаря.

Ці вагони закуплять за кошти ЄБРР, Європейського банку реконструкції та розвитку. Вартість одного такого вагона – 1 мільйон євро. Ці вагони планують запустити на зелену гілку – Сирецько-Печерську. Тендер призначений на березень 2021 року, але терміни можуть зрушити.

"Вагони незвичайні тим, що вони будуть прохідними. Все інше в них буде, як у звичайних поїздах, які на цей момент працюють на лініях. Про дизайн вагонів, їх колір та інші особливості можна буде говорити, коли виробники подадуть свої заявки", - повідомили в метрополітені.

Всі тендерні процедури планують завершити у серпні й передати вагони в експлуатацію після підписання договору в жовтні.

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Для чого потрібні наскрізні вагони

У Києві збільшується зелена гілка метрополітену в бік Виноградаря. Нові вагони будуть потрібні після завершення будівництва двох станцій – Мостицької та Проспекту Правди. Їх пообіцяли здати в експлуатацію вже в кінець 2021 року.

Нові потяги потрібні для того, щоб не збільшувати інтервал руху поїздів на зеленій гілці після відкриття нових станцій. Зараз навантаження спостерігається на станціях Позняки та Харківська в годину пік. Якщо з появою нових станцій інтервали стануть ще довшими, то можуть бути наслідки.

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Що кажуть експерти про наскрізні вагони

Такі вагони закуповують метрополітени у всьому світі. Вони збільшують місткість і створюють додаткові зручності для пасажирів.

"Перш за все – наскрізний прохід у вагонах збільшує місткість складів, оскільки зараз простір між вагонами у нас не використовується. А в наскрізному вагоні – це місце, де можуть перебувати пасажири під час руху поїзда. До того ж такі потяги дозволяють пасажирам рівномірно розподілятися по всьому поїзду, а не скупчуватися, наприклад, в одному-двох центральних вагонах. При використанні наскрізних вагонів, пасажири зможуть зайти в будь-який з них і рівномірно розподілятися по вагонах на свій розсуд", – розповів експерт з питань транспорту Олександр Кава.

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