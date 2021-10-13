В метро Киева появилось нововведение, которого так долго ждали (фото)

В метро Киева начал курсировать модернизированный поезд, в котором появилось важное нововведение. Теперь станции на схеме маршрута, что над дверью вагона, подсвечиваются.
Как выглядит обновленный состав - смотрите ниже в нашем материале.
Таким образом можно легко понять, какие станции вы уже проехали, где сейчас находитесь, и сколько еще ехать.
Теперь пассажиры, которые задумались, уснули, прослушали название станции смогут легко ориентироваться в глубинах подземки.
Модернизированный вагон курсирует на "синей" - Оболонско-Теремковской линии метрополитена.
Фото: Новая подсветка в метро Киева (facebook.com/groups/kyivtransportfans)
Такой поезд в столичной подземке пока один и курсирует в тестовом режиме. Как сообщает "Сегодня", это не единственные его "фишечки". Хотя поезд и состоит из старых вагонов, выпущенных в 1981-84-х годах, их удалось модернизировать.
Наталка Макогон, заместитель директора КП "Киевский метрополитен", поделилась фотоотчетом с перформанса. Этой визуализацией они показали, во что может превратиться метро, если мы будем поддерживать нелегальную торговлю своими гривнами.
В подземке торговали, делали маникюр, а Jerry Heil радовала своими хитами.
Фото: facebook.com/natalka.makogon
"Музыка должна быть в концерт-холлах, торговля в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, да и все другие услуги в салонах, магазинах и точно не в метро!" - написала она.
Ранее мы писали, что в Киеве сразу семь автобусов изменили маршруты.