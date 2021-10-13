В Киеве сразу семь автобусов изменили маршруты: новые схемы движения

В Киеве сразу семь автобусов сменили маршруты из-за ремонтных работ, которые проводятся на пересечении улиц Киото и Мурманская, что рядом с метро Лесная.

Как теперь найти свою остановку, новые схемы маршрутов, и когда планируется завершение работ - читайте ниже в нашем материале.

Так, согласно данным Киевпастранса, ремонтные работы будут проводиться до 17 октября на участке по улице Мурманская, где находятся конечные остановки таких автобусов: № 10, 11, 11Д, 33, 79, 81, 258.

Маршруты №№ 10, 258 (от метро Лесная до поселка Рыбное и Северного кладбища) теперь курсируют по новой схеме:

Броварской просп. (разворот на транспортной развязке Броварской просп. - ул. Гната Хоткевича - ул. Братиславская) - Броварской просп. далее по действующему маршруту.

Маршруты №№ 11, 11д соответственно (от метро Лесная до Радиоцента (Быковня) и Дачного городка "Сосновый Бор"):

Броварской просп. (разворот на транспортной развязке Броварской просп. - ул. Гната Хоткевича - ул. Братиславская) - Броварской проспект - ул. Киото, далее по действующим маршрутам.

Маршрут № 33 (метро Лесная - Лесной массив) изменил движение так:

ул. Киото - ул. Кубанской Украины - ул. Космонавта Волкова - проспект Лесной - ул. Милютенко - ул. Киото.

Маршрут № 79 (метро Лесная - Троещина):

от ул. Каштановой до ул. Кубанской Украины по действующему маршруту, далее - ул. Киото - ул. Милютенко - ул. Шолом-Алейхема - ул. Кубанской Украины, далее по действующему маршруту.

Маршрут № 81 (метро Лесная - Лесной массив):

по трассе: ул. Киото - ул. Милютенко - проспект Лесной - ул. Космонавта Волкова - ул. Кубанской Украины - ул. Киото.