RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У метро Києва з'явилося нововведення, якого так довго чекали (фото)

Автор: Світлана Мащенко

У метро Києва почав курсувати модернізований поїзд, в якому з'явилося важливе нововведення. Тепер станції на схемі маршруту, що над дверима вагона, підсвічуються.

Як виглядає оновлений склад - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Таким чином можна легко зрозуміти, які станції ви вже проїхали, де зараз перебуваєте, і скільки ще їхати.

Тепер пасажири, які задумалися, заснули, прослухали назву станції зможуть легко орієнтуватися в глибинах підземки.

Модернізований вагон курсує на "синій" - Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену.

Фото: нове підсвічування в метро Києва (facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Такий поїзд у столичній підземці поки один і курсує в тестовому режимі. Як повідомляє "Сьогодні", це не єдині його "фішечки". Хоча поїзд і складається зі старих вагонів, випущених в 1981-84-х роках, їх вдалося модернізувати.

Чим ще примітний поїзд?

  • Корпус вагонів зроблений зі склопластику, а нові несучі конструкції забезпечать йому безпечну експлуатацію на наступні 22 роки.
  • У вагонах нове дверне обладнання та вікна.
  • Салон підсвітлюється світлодіодними світильниками.
  • У кабіні машиніста встановлений новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду і вітрове скло з електропідігрівом.

У метро днями влаштували незвичайний перформанс

Наталка Макогон, заступник директора КП "Київський метрополітен", поділилася фотозвітом з перформансу. Цією візуалізацією вони показали, на що може перетворитися метро, якщо ми будемо підтримувати нелегальну торгівлю своїми гривнями.

У підземці торгували, робили манікюр, а Jerry Heil радувала своїми хітами.

Фото: facebook.com/natalka.makogon

"Музика повинна бути в концерт-холах, торгівля в торгових центрах або фермерських крафтових рядах, та й всі інші послуги в салонах, магазинах і точно не в метро!" - написала вона.

Раніше ми писали, що у Києві відразу сім автобусів змінили маршрути.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро