У метро Києва з'явилося нововведення, якого так довго чекали (фото)

Таким чином можна легко зрозуміти, які станції ви вже проїхали, де зараз перебуваєте, і скільки ще їхати.

Тепер пасажири, які задумалися, заснули, прослухали назву станції зможуть легко орієнтуватися в глибинах підземки.

Модернізований вагон курсує на "синій" - Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену.

Фото: нове підсвічування в метро Києва (facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Такий поїзд у столичній підземці поки один і курсує в тестовому режимі. Як повідомляє "Сьогодні", це не єдині його "фішечки". Хоча поїзд і складається зі старих вагонів, випущених в 1981-84-х роках, їх вдалося модернізувати.

Чим ще примітний поїзд?

Корпус вагонів зроблений зі склопластику, а нові несучі конструкції забезпечать йому безпечну експлуатацію на наступні 22 роки.

У вагонах нове дверне обладнання та вікна.

Салон підсвітлюється світлодіодними світильниками.

У кабіні машиніста встановлений новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду і вітрове скло з електропідігрівом.

У метро днями влаштували незвичайний перформанс

Наталка Макогон, заступник директора КП "Київський метрополітен", поділилася фотозвітом з перформансу. Цією візуалізацією вони показали, на що може перетворитися метро, якщо ми будемо підтримувати нелегальну торгівлю своїми гривнями.

У підземці торгували, робили манікюр, а Jerry Heil радувала своїми хітами.

Фото: facebook.com/natalka.makogon

"Музика повинна бути в концерт-холах, торгівля в торгових центрах або фермерських крафтових рядах, та й всі інші послуги в салонах, магазинах і точно не в метро!" - написала вона.