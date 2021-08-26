В метро Киева подростки устроили дикую выходку: все пассажиры молчали

В метро Киева отличились наглой выходкой подростки. Они были в состоянии алкогольного опьянения и разрисовали стены в вагоне.

Интересно, что пассажиры, которые присутствовали при акте вандализма, сидели и молчали. Никто из них не сделал замечания молодым людям.

"Двое бухих малолетних лиц с бутылкой пива в пластике обрисовывают вагоны столичной подземки, а другие делают вид, что не замечают этой дичи. Так и живем", - подписал автор ролик.

В комментариях украинцы высказали свое возмущение действиями подростков.