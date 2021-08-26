У метро Києва підлітки влаштували дику витівку: всі пасажири мовчали

У метро Києва відзначилися нахабною витівкою підлітки. Вони були в стані алкогольного сп'яніння і розмалювали стіни у вагоні.

Цікаво, що пасажири, які були присутні при акті вандалізму, сиділи і мовчали. Ніхто з них не зробив зауваження молодим людям.

"Двоє бухих малолітніх осіб з пляшкою пива в пластиці змальовують вагони столичної підземки, а інші вдають, що не помічають цієї дичини. Так і живемо", - підписав автор ролик.

У коментарях українці висловили своє обурення діями підлітків.