У метро Києва підлітки влаштували дику витівку: всі пасажири мовчали

У метро Києва відзначилися нахабною витівкою підлітки. Вони були в стані алкогольного сп'яніння і розмалювали стіни у вагоні.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Цікаво, що пасажири, які були присутні при акті вандалізму, сиділи і мовчали. Ніхто з них не зробив зауваження молодим людям.
"Двоє бухих малолітніх осіб з пляшкою пива в пластиці змальовують вагони столичної підземки, а інші вдають, що не помічають цієї дичини. Так і живемо", - підписав автор ролик.
У коментарях українці висловили своє обурення діями підлітків.
Як ми раніше писали, у метро Києва влаштували розбірки з пістолетами і газовими балонами.