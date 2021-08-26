У метро Києва підлітки влаштували дику витівку: всі пасажири мовчали
Фото: у метро Києва відзначилися підлітки (Віталій Носач, РБК-Україна)
У метро Києва відзначилися нахабною витівкою підлітки. Вони були в стані алкогольного сп'яніння і розмалювали стіни у вагоні.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Цікаво, що пасажири, які були присутні при акті вандалізму, сиділи і мовчали. Ніхто з них не зробив зауваження молодим людям.
"Двоє бухих малолітніх осіб з пляшкою пива в пластиці змальовують вагони столичної підземки, а інші вдають, що не помічають цієї дичини. Так і живемо", - підписав автор ролик.
У коментарях українці висловили своє обурення діями підлітків.
- Їм скажи зауваження так вони в бійку полізуть...
- Кінець світу близько, деградація людства тільки процвітає.
- Чому не помічають?? Хтось же це знімав, значить помітили. Далі справа за малим, знайти і відпи*дити.
- Може це Київський Бенксі, а ви відразу всі налетіли.
- Бачив я одного такого, який удар пропустив. На цьому власне все закінчилося.
Як ми раніше писали, у метро Києва влаштували розбірки з пістолетами і газовими балонами.