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У метро Києва підлітки влаштували дику витівку: всі пасажири мовчали

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 11:46
У метро Києва підлітки влаштували дику витівку: всі пасажири мовчали Фото: у метро Києва відзначилися підлітки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва відзначилися нахабною витівкою підлітки. Вони були в стані алкогольного сп'яніння і розмалювали стіни у вагоні.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Цікаво, що пасажири, які були присутні при акті вандалізму, сиділи і мовчали. Ніхто з них не зробив зауваження молодим людям.

"Двоє бухих малолітніх осіб з пляшкою пива в пластиці змальовують вагони столичної підземки, а інші вдають, що не помічають цієї дичини. Так і живемо", - підписав автор ролик.

У коментарях українці висловили своє обурення діями підлітків.

  • Їм скажи зауваження так вони в бійку полізуть...
  • Кінець світу близько, деградація людства тільки процвітає.
  • Чому не помічають?? Хтось же це знімав, значить помітили. Далі справа за малим, знайти і відпи*дити.
  • Може це Київський Бенксі, а ви відразу всі налетіли.
  • Бачив я одного такого, який удар пропустив. На цьому власне все закінчилося.

Як ми раніше писали, у метро Києва влаштували розбірки з пістолетами і газовими балонами.

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