В метро Киева подростки отличились дикой выходкой (видео)
В метро Киева уже не первый раз отличаются подростки. Каждый раз молодые люди делают что-то такое, чтобы привлечь внимание общественности, а также подписчиков в соцсетях. На этот раз несовершеннолетние тоже решили "покуражиться".
Об этом сообщает "Сегодня".
Молодые люди не нашли ничего оригинальнее, чем закурить в метрополитене. И сделали это прямо в вагоне. Хорошо, что рядом было очень мало пассажиров.
На видео видно как двое детей под музыку танцуют и курят, а также кричат друг-другу "Алкаш".
Подростки опубликовали видео в сети и оно стало доступным для всех.
В киевском метро курили подростки
Отметим, что такие ситуации в метрополитене - уже далеко не новость. Подростки постоянно провоцируют общественность, собирая лайки в соцсетях.
Так, например, недавно в метро Киева отличились наглой выходкой подростки. Они были в состоянии алкогольного опьянения и разрисовали стены в вагоне.
Также мы сообщали, что в метро Киева устроили разборки с пистолетами и газовыми баллонами.