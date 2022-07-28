В метро Киева перестала работать популярная услуга: выстроились огромные очереди

Выстроились огромные очереди

По словам горожанина, такая ситуация происходит уже второй день подряд. Возле касс стоят большие очереди людей, желающих купить бумажный билет.

"Уже второй день, когда в метро не работает оплата банковскими карточками/ NFC и стоят бесконечные очереди на приобретение бумажных билетов", - написал он.

Как не тратить время в очереди

Деннис сообщил, что для того, чтобы не стоять в очереди и не тратить время, можно установить приложение "Киев Цифровой" и с помощью него оплатить проезд.

"После 20 минут ожидания в очереди оказалось, что можно оплатить проезд в приложении Киев Цифровой. Через 20 секунд я уже находился в метро. Если вам сегодня нужно где-то добраться на метро - устанавливайте приложение и не стойте в очередях", - порекомендовал он.

В КГГА предупредили о неудобствах

В пресс-службе КГГА предупредили украинцев, что специалисты "Ощадбанка" уже проводят необходимые работы для устранения неисправности. Пассажиров метрополитена просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.