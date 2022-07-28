У метро Києва перестала працювати популярна послуга: вишикувалися величезні черги

Вишикувалися величезні черги

За словами городянина, така ситуація відбувається вже другий день поспіль. Біля кас стоять великі черги людей, охочих купити паперовий квиток.

"Вже другий день, коли в метро не працює оплата банківськими картками/NFC і стоять нескінченні черги на придбання паперових квитків", - написав він.

Як не витрачати час в черзі

Денніс повідомив, що для того, щоб не стояти в черзі та не витрачати час, можна встановити додаток "Київ Цифровий" і за допомогою нього оплатити проїзд.

"Після 20 хвилин очікування в черзі виявилося, що можна оплатити проїзд у додатку Київ Цифровий. Через 20 секунд я вже знаходився в метро. Якщо вам сьогодні потрібно десь дістатися на метро - встановлюйте додаток і не стійте в чергах", - порекомендував він.

У КМДА попередили про незручності

У прес-службі КМДА попередили українців, що фахівці Ощадбанку вже проводять необхідні роботи для усунення несправності. Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.