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В Киеве возобновляют работу три троллейбусных маршрута

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Киев, Вторник 26 июля 2022 17:39
В Киеве возобновляют работу три троллейбусных маршрута Фото: в Киеве возобновляют работу три троллейбусных маршрута (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве, на проспекте Победы, восстановили троллейбусную контактную сеть, которая была разрушена в результате вооруженной агрессии России против Украины. С завтрашнего дня возобновят работу троллейбусы № 5 и №7 и начнет работу новый троллейбусный маршрут №5Д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В связи с восстановлением контактной сети организуется движение:

  • троллейбусного маршрута №5 от улицы Белицкой до станции метро "Площадь Льва Толстого";
  • троллейбусного маршрута №7 от улицы Чернобыльской до станции метро "Площадь Льва Толстого";
  • нового троллейбусного маршрута №5Д от проспекта Свободы до станции метро "Площадь Льва Толстого".

При этом прекращается движение временного троллейбусного маршрута №5А от улицы Белицкой до улицы Чернобыльской.

Как сообщалось ранее, "Укравтодор" отремонтировал альтернативную дорогу с Киева до Чернигова.

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Киев КГГА
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