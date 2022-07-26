В Киеве возобновляют работу три троллейбусных маршрута
Фото: в Киеве возобновляют работу три троллейбусных маршрута (РБК-Украина)
В Киеве, на проспекте Победы, восстановили троллейбусную контактную сеть, которая была разрушена в результате вооруженной агрессии России против Украины. С завтрашнего дня возобновят работу троллейбусы № 5 и №7 и начнет работу новый троллейбусный маршрут №5Д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В связи с восстановлением контактной сети организуется движение:
- троллейбусного маршрута №5 от улицы Белицкой до станции метро "Площадь Льва Толстого";
- троллейбусного маршрута №7 от улицы Чернобыльской до станции метро "Площадь Льва Толстого";
- нового троллейбусного маршрута №5Д от проспекта Свободы до станции метро "Площадь Льва Толстого".
При этом прекращается движение временного троллейбусного маршрута №5А от улицы Белицкой до улицы Чернобыльской.
Как сообщалось ранее, "Укравтодор" отремонтировал альтернативную дорогу с Киева до Чернигова.
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