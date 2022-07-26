Фото: в Киеве возобновляют работу три троллейбусных маршрута (РБК-Украина)

В Киеве, на проспекте Победы, восстановили троллейбусную контактную сеть, которая была разрушена в результате вооруженной агрессии России против Украины. С завтрашнего дня возобновят работу троллейбусы № 5 и №7 и начнет работу новый троллейбусный маршрут №5Д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В связи с восстановлением контактной сети организуется движение: троллейбусного маршрута №5 от улицы Белицкой до станции метро "Площадь Льва Толстого";

троллейбусного маршрута №7 от улицы Чернобыльской до станции метро "Площадь Льва Толстого";

нового троллейбусного маршрута №5Д от проспекта Свободы до станции метро "Площадь Льва Толстого". При этом прекращается движение временного троллейбусного маршрута №5А от улицы Белицкой до улицы Чернобыльской.