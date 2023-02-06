В метро Києва парочка співала і пританцьовувала під "Дєнь пабєди" (відео)

Інцидент трапився на синій гілці Київського метрополітену, а саме на "Поштовій Площі".

На відео особливо активною є жіночка, яка веселиться й підспівує під радянський хіт.

"Грьобані старі совкодро*єри прямо на станції метро Поштова Площа на всю гучність свого ущербного телефону слухають "дєнь пабєди". А ви кажете..." - підписані кадри.

В коментарях українці обурені таким кричущим випадком:

"Дєнь пабєди" треба перекривать хітом "Батько наш Бандера". Нехай руснявих порве!

Жах.

Я б включила їм Мухарського ще голосніше.

Одна з користувачок також написала, що такі випадки в столиці не поодинокі і з цим треба боротися і викорінювати зло.