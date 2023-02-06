В метро Києва парочка співала і пританцьовувала під "Дєнь пабєди" (відео)

В метро Києва засвітилася немолода парочка, яка підспівувала і пританцьовувала під побєдобєсний хіт "Дєнь пабєди".
Відео з'явилося на просторах Twitter.
Інцидент трапився на синій гілці Київського метрополітену, а саме на "Поштовій Площі".
На відео особливо активною є жіночка, яка веселиться й підспівує під радянський хіт.
"Грьобані старі совкодро*єри прямо на станції метро Поштова Площа на всю гучність свого ущербного телефону слухають "дєнь пабєди". А ви кажете..." - підписані кадри.
В коментарях українці обурені таким кричущим випадком:
Одна з користувачок також написала, що такі випадки в столиці не поодинокі і з цим треба боротися і викорінювати зло.
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