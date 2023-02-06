RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В метро Киева парочка пела и приплясывала под "День победы" (видео)

В метро Киева пара танцевала под "День победы" (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева засветилась немолодая парочка, которая подпевала и приплясывала под победобесный хит "День победы".

Видео появилось на просторах Twitter.

Инцидент произошел на синей ветке Киевского метрополитена, а именно на "Почтовой площади".

На видео особенно активна женщина, которая веселится и подпевает под советский хит.

"Гребанные старые совкодро*еры прямо на станции метро Почтовая Площадь во всю громкость своего ущербного телефона слушают "день пабеды". А вы говорите..." - подписаны кадры.

В комментариях украинцы возмущены таким вопиющим случаем:

  • "Дєнь пабєди" треба перекривать хітом "Батько наш Бандера". Нехай руснявих порве!
  • Жах.
  • Я б включила їм Мухарського ще голосніше.

Одна из пользователей также написала, что такие случаи в столице не единичны и с этим нужно бороться и искоренять зло.

Ранее мы писали, что под Киевом учительница заставляла детей учить повесть о Москве.

Также читайте, что замдекана украинского университета открыто пропагандировала "русский мир".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеврусский мир