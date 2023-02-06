В метро Киева парочка пела и приплясывала под "День победы" (видео)

Инцидент произошел на синей ветке Киевского метрополитена, а именно на "Почтовой площади".

На видео особенно активна женщина, которая веселится и подпевает под советский хит.

"Гребанные старые совкодро*еры прямо на станции метро Почтовая Площадь во всю громкость своего ущербного телефона слушают "день пабеды". А вы говорите..." - подписаны кадры.

В комментариях украинцы возмущены таким вопиющим случаем:

"Дєнь пабєди" треба перекривать хітом "Батько наш Бандера". Нехай руснявих порве!

Жах.

Я б включила їм Мухарського ще голосніше.

Одна из пользователей также написала, что такие случаи в столице не единичны и с этим нужно бороться и искоренять зло.