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В метро Киева отличилась молодая девушка: пила "беленькую" и запивала колой прямо в вагоне

Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева утром в понедельник, 30 августа, попалась на видео пассажирка, которая совершенно не стесняясь распивала из бутылки прозрачную жидкость, похожую на водку.

Видео поделились подписчики Facebook-паблика Вартові еспресо.

"Сама пью - всех приглашаю? В Киеве барышня немного пригубила. В столичной подземке женщина просто "из горла" пила что-то похожее на водку", - подписаны кадры.

На кадрах видно, что женщина отпивает прямо с "чекушки" известной ТМ крепкого алкоголя, а затем запивает это колой опять же из бутылки.

"Возможно, женщина расстроилась ценами на канцелярию, собирая детей в школу, поэтому решила расслабиться. Неудачное начало недели, проблемы в личном или просто женщина проводит лето - неизвестно", - шутят авторы курьезного видео.

Видео: девушка распивала алкоголь прямо в метро Киева (vartovi.espreso)

Ранее мы писали, что в метро Киева пассажирка отжигала откровенными танцами, ее па сняли на видео и выложили в сеть.

Также доктор Комаровский рассказал, для кого особую опасность представляет даже умеренное употребление алкоголя.

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