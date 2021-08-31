В метро Киева отличилась молодая девушка: пила "беленькую" и запивала колой прямо в вагоне

"Сама пью - всех приглашаю? В Киеве барышня немного пригубила. В столичной подземке женщина просто "из горла" пила что-то похожее на водку", - подписаны кадры.

На кадрах видно, что женщина отпивает прямо с "чекушки" известной ТМ крепкого алкоголя, а затем запивает это колой опять же из бутылки.

"Возможно, женщина расстроилась ценами на канцелярию, собирая детей в школу, поэтому решила расслабиться. Неудачное начало недели, проблемы в личном или просто женщина проводит лето - неизвестно", - шутят авторы курьезного видео.

Видео: девушка распивала алкоголь прямо в метро Киева (vartovi.espreso)