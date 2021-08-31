В метро Киева отличилась молодая девушка: пила "беленькую" и запивала колой прямо в вагоне

В метро Киева утром в понедельник, 30 августа, попалась на видео пассажирка, которая совершенно не стесняясь распивала из бутылки прозрачную жидкость, похожую на водку.
Видео поделились подписчики Facebook-паблика Вартові еспресо.
"Сама пью - всех приглашаю? В Киеве барышня немного пригубила. В столичной подземке женщина просто "из горла" пила что-то похожее на водку", - подписаны кадры.
На кадрах видно, что женщина отпивает прямо с "чекушки" известной ТМ крепкого алкоголя, а затем запивает это колой опять же из бутылки.
"Возможно, женщина расстроилась ценами на канцелярию, собирая детей в школу, поэтому решила расслабиться. Неудачное начало недели, проблемы в личном или просто женщина проводит лето - неизвестно", - шутят авторы курьезного видео.
Видео: девушка распивала алкоголь прямо в метро Киева (vartovi.espreso)
Ранее мы писали, что в метро Киева пассажирка отжигала откровенными танцами, ее па сняли на видео и выложили в сеть.
Также доктор Комаровский рассказал, для кого особую опасность представляет даже умеренное употребление алкоголя.