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У метро Києва відзначилася молода дівчина: пила "біленьку" і запивала колою прямо у вагоні

Автор: Світлана Мащенко

У метро Києва вранці в понеділок, 30 серпня, попалася на відео пасажирка, яка абсолютно не соромлячись розпивала з пляшки прозору рідину, схожу на горілку.

Відео поділилися дописувачі Facebook-пабліку Вартові еспресо.

"Сама п'ю - всіх запрошую? У Києві панянка трохи пригубила. У столичній підземці жінка просто "з горла" пила щось схоже на горілку", - підписані кадри.

На кадрах видно, що жінка відпиває прямо з "чекушки" відомої ТМ міцного алкоголю, а потім запиває це колою знову ж з пляшки.

"Можливо, жінка засмутилася цінами на канцелярію, збираючи дітей до школи, тому вирішила розслабитися. Невдалий початок тижня, проблеми в особистому або просто жінка проводить літо - невідомо", - жартують автори курйозного відео.

Відео: дівчина розпивала алкоголь прямо в метро Києва (vartovi.espreso)

Раніше ми писали, що у метро Києва пасажирка віджигала відвертими танцями, її па зняли на відео і виклали в мережу.

Також доктор Комаровський розповів, для кого особливу небезпеку становить навіть помірне вживання алкоголю.

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