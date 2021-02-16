ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В метро Киева очередной коллапс: люди штурмуют одну из станций

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 10:43
В метро Киева очередной коллапс: люди штурмуют одну из станций В метро Киева образовалась давка (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

16 февраля утром в метро Киева образовался очередной коллапс. На станции метро "Вокзальная" заметили сильную давку.

Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Судя по видео, огромная толкучка и давка образовалась в очереди к турникетам. Подземным транспортом захотели воспользоваться одновременно много людей.

"Карантин, говорили они. Киев, метро "Вокзальная", - сказано в сообщении под видео.

В Киеве на метро "Вокзальная" образовалась давка

В комментариях украинцы высказали предположения, почему же именно во вторник утром в метро возник такой "аншлаг". Многие начали иронизировать, что с масками на лице коронавирус не страшен.

  • Так з 15.02 вакцинація вже почалася, не боїсь! Слуги так говорили.
  • Все работает, какой карантин?
  • И пенсия как всегда впереди..
  • Заробитчане.
  • Не ездите на авто, говорили они. Едите на метро, говорили они. Только что-то "их" в этом позорном стойле как-то не видно.
  • Головне - дотримуватися масочного режиму і ніякий ковід не візьме!
  • Клондайк для карманников.

Как мы ранее писали, толкучка в метро по утрам явление сейчас частое. Так, например, в Киеве утром 10 февраля образовалась огромная толкучка возле входов в метро. Самыми проблемными станциями стали "Вокзальная" и "Позняки".

Также мы рассказывали, что в киевском метрополитене разгорается новый скандал. Дело в том, что на станции метро "Арсенальная" заменили часть оригинальных деревянных дверей на стандартные металлические.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев метро
LITE
Молодая жена Виктора Павлика показала подросший животик на День святого Валентина
Молодая жена Виктора Павлика показала подросший животик на День святого Валентина