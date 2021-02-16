В метро Киева очередной коллапс: люди штурмуют одну из станций

Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

В комментариях украинцы высказали предположения, почему же именно во вторник утром в метро возник такой "аншлаг". Многие начали иронизировать, что с масками на лице коронавирус не страшен.

"Карантин, говорили они. Киев, метро "Вокзальная", - сказано в сообщении под видео.

Судя по видео, огромная толкучка и давка образовалась в очереди к турникетам. Подземным транспортом захотели воспользоваться одновременно много людей.

Как мы ранее писали, толкучка в метро по утрам явление сейчас частое. Так, например, в Киеве утром 10 февраля образовалась огромная толкучка возле входов в метро. Самыми проблемными станциями стали "Вокзальная" и "Позняки".

Также мы рассказывали, что в киевском метрополитене разгорается новый скандал. Дело в том, что на станции метро "Арсенальная" заменили часть оригинальных деревянных дверей на стандартные металлические.