В метро Киева очередной коллапс: люди штурмуют одну из станций
16 февраля утром в метро Киева образовался очередной коллапс. На станции метро "Вокзальная" заметили сильную давку.
Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Судя по видео, огромная толкучка и давка образовалась в очереди к турникетам. Подземным транспортом захотели воспользоваться одновременно много людей.
"Карантин, говорили они. Киев, метро "Вокзальная", - сказано в сообщении под видео.
В Киеве на метро "Вокзальная" образовалась давка
В комментариях украинцы высказали предположения, почему же именно во вторник утром в метро возник такой "аншлаг". Многие начали иронизировать, что с масками на лице коронавирус не страшен.
- Так з 15.02 вакцинація вже почалася, не боїсь! Слуги так говорили.
- Все работает, какой карантин?
- И пенсия как всегда впереди..
- Заробитчане.
- Не ездите на авто, говорили они. Едите на метро, говорили они. Только что-то "их" в этом позорном стойле как-то не видно.
- Головне - дотримуватися масочного режиму і ніякий ковід не візьме!
- Клондайк для карманников.
Как мы ранее писали, толкучка в метро по утрам явление сейчас частое. Так, например, в Киеве утром 10 февраля образовалась огромная толкучка возле входов в метро. Самыми проблемными станциями стали "Вокзальная" и "Позняки".
Также мы рассказывали, что в киевском метрополитене разгорается новый скандал. Дело в том, что на станции метро "Арсенальная" заменили часть оригинальных деревянных дверей на стандартные металлические.