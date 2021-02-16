У метро Києва черговий колапс: люди штурмують одну із станцій
16 лютого вранці в метро Києва утворився черговий колапс. На станції метро "Вокзальна" помітили сильну тисняву.
Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
Судячи з відео, величезна тиснява і утворилася тиснява в черзі до турнікетів. Підземним транспортом захотіли скористатися одночасно багато людей.
"Карантин, говорили вони. Київ, метро "Вокзальна", - сказано в повідомленні під відео.
У Києві на метро "Вокзальна" утворилася тиснява
В коментарях українці висловили припущення, чому ж саме у вівторок вранці в метро виник такий "аншлаг". Багато хто почав іронізувати, що з масками на обличчі коронавірус не страшний.
- Так з 15.02 вакцинація вже почалася, не боїсь! Слуги так говорили.
- Все працює, який карантин?
- І пенсія як завжди попереду..
- Заробітчани.
- Не їздіть на авто, говорили вони. Їдьте на метро, говорили вони. Тільки щось "їх" в цьому ганебному стійлі якось не видно.
- Головне - дотримуватися масочного режиму і ніякий ковід не візьме!
- Клондайк для кишенькових злодіїв.
Як ми раніше писали, штовханина в метро вранці явище зараз часте. Так, наприклад, у Києві вранці 10 лютого утворилася величезна тиснява біля входів у метро. Найпроблемнішими станціями стали "Вокзальна" і "Позняки".
Також ми розповідали, що у київському метрополітені розгорається новий скандал. Річ у тому, що на станції метро "Арсенальна" замінили частину оригінальних дерев'яних дверей на стандартні металеві.