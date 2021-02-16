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У метро Києва черговий колапс: люди штурмують одну із станцій

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 10:43
У метро Києва черговий колапс: люди штурмують одну із станцій У метро Києва утворилася тиснява (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

16 лютого вранці в метро Києва утворився черговий колапс. На станції метро "Вокзальна" помітили сильну тисняву.

Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Судячи з відео, величезна тиснява і утворилася тиснява в черзі до турнікетів. Підземним транспортом захотіли скористатися одночасно багато людей.

"Карантин, говорили вони. Київ, метро "Вокзальна", - сказано в повідомленні під відео.

У Києві на метро "Вокзальна" утворилася тиснява

В коментарях українці висловили припущення, чому ж саме у вівторок вранці в метро виник такий "аншлаг". Багато хто почав іронізувати, що з масками на обличчі коронавірус не страшний.

  • Так з 15.02 вакцинація вже почалася, не боїсь! Слуги так говорили.
  • Все працює, який карантин?
  • І пенсія як завжди попереду..
  • Заробітчани.
  • Не їздіть на авто, говорили вони. Їдьте на метро, говорили вони. Тільки щось "їх" в цьому ганебному стійлі якось не видно.
  • Головне - дотримуватися масочного режиму і ніякий ковід не візьме!
  • Клондайк для кишенькових злодіїв.

Як ми раніше писали, штовханина в метро вранці явище зараз часте. Так, наприклад, у Києві вранці 10 лютого утворилася величезна тиснява біля входів у метро. Найпроблемнішими станціями стали "Вокзальна" і "Позняки".

Також ми розповідали, що у київському метрополітені розгорається новий скандал. Річ у тому, що на станції метро "Арсенальна" замінили частину оригінальних дерев'яних дверей на стандартні металеві.

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