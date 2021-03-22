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У метро Києва звернулися до пасажирів з важливою заявою: "якщо у вас є можливість"

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 18:13
У метро Києва звернулися до пасажирів з важливою заявою: "якщо у вас є можливість" У київському метрополітені звернулися до пасажирів (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

У локдаун в Києві метро буде працювати. Як і весь громадський транспорт загалом. Про це стало відомо 22 березня. Але все ж киян та гостуй міста просять по можливості утриматися від користування наземним і підземним транспортом.

З таким зверненням на своїй сторінці у Facebook виступила заступниця начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.

"Якщо у вас є можливість: попрацювати онлайн; змістити поїздку на післяпікову годину; оплачувати послуги безконтактно; відкласти зустрічі та поїздки на трошки потім... Скористайтеся нею!" - написала Макогон.

При цьому вона зауважила, що у столичній підземці буде продовжуватися робота з посиленої дезінфекції поїздів, вестибюлів, станцій та інформування про важливість дотримання карантинних заходів.

Також Макогон від імені всього керівництва метрополітену закликає пасажирів дотримуватися маскового режиму та мити руки після вулиці.

"Бережіть себе та своїх рідних!" - звернулася вона до киян.

Нагадаємо, що столична влада буде обмежувати доступ до метро в пікові години.

Додамо, що 22 березня Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.

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