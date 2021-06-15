В метро Киева обнаружили уникальные микробы и бактерии: сталкиваемся каждый день

Как проводили исследование

Исследование проводилось в рамках мировой работы об изучении городских микробиомов, которые есть в воздухе и на поверхностях, к которым прикасаются люди. Изучение микроорганизмов проводили во многих городах мира с 2013 года. Киев присоединился к этому исследованию в 2017 году.

Ежегодно 21 июня проводится глобальный сбор образцов по всему миру. Все образцы собирают с помощью стерильных свабов, которые не содержат ДНК и РНК, а потом их отправляют в лабораторию Weill Cornell для централизованного выделения генетического материала.

Что обнаружили в метро Киева

В НАН рассказали, что анализ выявил набор 31 вида микроорганизмов – 4246 известных видов, и одновременно – 10928 новых вирусов и бактерий.

"В киевском метро мы выявили очень типичного представителя кожной микрофлоры человека - сutibacterium acnes, что в норме обычно наблюдается у здоровых людей. Однако выявлены и виды, которые уникально характеризуют киевское метро, ​​например, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D - бактерия, впервые секвенированная в 2015 году", - рассказала руководитель проекта Алина Фролова.

Ученая добавила, что эту бактерию можно использовать в фармацевтике.

Это непатогенная микобактерия, которая может осуществлять деструкцию природных стеринов с образованием андростанов, которые являются ключевыми промежуточными веществами для синтеза фармацевтических стероидов. Это не значит, что эта бактерия присутствует в больших количествах, или мы сразу можем ее использовать с биофармацевтической целью, однако поиск и выявление новых бактерий с похожими свойствами обладает огромным потенциалом", - подчеркнула Фролова.

В метро Киева обнаружили уникальные бактерии и микробы