У метро Києва виявили унікальні мікроби і бактерії: стикаємося щодня

Як проводили дослідження

Дослідження проводилося в рамках Світової роботи про вивчення міських мікробіомів, які є в повітрі й на поверхнях, до яких торкаються люди. Вивчення мікроорганізмів проводили в багатьох містах світу з 2013 року. Київ приєднався до цього дослідження у 2017 році.

Щорічно 21 червня проводиться глобальний збір зразків по всьому світу. Всі зразки збирають за допомогою стерильних свабів, які не містять ДНК і РНК, а потім їх відправляють в лабораторію Weill Cornell для централізованого виділення генетичного матеріалу.

Що виявили в метро Києва

У НАН розповіли, що аналіз виявив набір 31 виду мікроорганізмів – 4246 відомих видів, і одночасно – 10928 нових вірусів і бактерій.

"У київському метро ми виявили дуже типового представника шкірної мікрофлори людини - сutibacterium acnes, що в нормі зазвичай спостерігається у здорових людей. Однак виявлені та види, які унікально характеризують київське метро, наприклад, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817d - бактерія, вперше секвенована у 2015 році", - розповіла керівник проєкту Аліна Фролова.

Вчена додала, що цю бактерію можна використовувати у фармацевтиці.

Це непатогенна мікобактерія, яка може здійснювати деструкцію природних стеринів з утворенням андростанів, які є ключовими проміжними речовинами для синтезу фармацевтичних стероїдів. Це не означає, що ця бактерія присутня у великих кількостях, або ми відразу можемо її використовувати з біофармацевтичною метою, проте пошук і виявлення нових бактерій зі схожими властивостями володіє величезним потенціалом", - підкреслила Фролова.

У метро Києва виявили унікальні бактерії та мікроби