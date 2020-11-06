В метро Киева неадекват с ножом напал на пассажиров и "копа" из-за замечания о маске

В Киеве в метро пассажир пытался устроить резню (коллаж РБК-Украина)

В столичной подземке чуть не устроили резню

В Киеве на станции метро мужчина с ножом напал на полицейского из-за замечания о том, что нужно носить маску. В ответ агрессивный пассажир, который нарушал правила карантина, выхватил холодное оружие и газовый баллончик и брызнул им в лицо "копу", после чего попытался его зарезать.

Инцидент произошел на платформе столичной подземки "Славутич", передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры 6 ноября.

Мужчина набросился с раскладным ножом не только на полицейского, но и на других пассажиров, которые находились поблизости, и чуть было не устроил резню.

В это время один из пассажиров достал травматический пистолет, который имел при себе, и совершил предупредительный выстрел в сторону жд-путей. После этого правонарушителя удалось задержать.

В прокуратуре отметили, что травмат был зарегистрированным.

В результате ЧП полицейский получил химические ожоги роговицы I-II степени обоих глаз.

Злоумышленником оказался 42-летний киевлянин. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

В Киеве в метро мужчина напал с ножом на людей из-за замечания о маске, и пассажиру пришлось "утихомирить" преступника стрельбой из пистолета (фото: kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, что в метро Киева ужесточат контроль за соблюдением правил карантина, и проверять будут всех пассажиров.

Также мы писали о том, что недавно в Харькове полиция "ловила" пассажиров без маски в вагонах метро, и в сети показали видео.